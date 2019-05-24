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مع اقتراب العيد.. عقوبة حيازة الألعاب النارية تصل للسجن المؤبد

الجمعة، 24 مايو 2019 05:00 ص
مع اقتراب العيد.. عقوبة حيازة الألعاب النارية تصل للسجن المؤبد الألعاب النارية - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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ضبطت الأجهزة الأمنية 2 مليون و410 ألف وحدة ألعاب نارية مخبأة داخل 3 مخازن بمنطقة الجمالية، مع اقتراب عيد الفطر المبارك  .

وقال "نبيل إسحاق " المحامى، إن المشرع تشدد فى تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك.

وأضاف إسحاق أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة، يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها .

وتابع شعبان: صدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 20044 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.


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اخبار الحوادث

عقوبة حيازة الالعاب النارية

عقوبة حيازة المفرقعات


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