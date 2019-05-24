مصر للطيران: إقلاع 16 رحلة للأراضى المقدسة خلال 24 ساعة

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران 16 رحلة جوية على مدار الـ24 ساعة، إلى الأراضى الحجازية المقدسة لنقل 3200 معتمر لأداء مناسك العمرة، بينهم 10 رحلات من مطار القاهرة، بواقع 6 رحلات إلى جدة، و4 رحلات إلى المدينة المنورة، لنقل 1900 معتمر.

وتنظم الشركة 6 رحلات من مطارى برج العرب بالإسكندرية والأقصر، لنقل 1900 معتمر إلى الأراضي المقدسة.

ومن المقرر، أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية " القاهرة وبرج العرب والأقصر " لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجاري ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة .