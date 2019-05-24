سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران: إقلاع 16 رحلة للأراضى المقدسة خلال 24 ساعة

الجمعة، 24 مايو 2019 12:47 م
مصر للطيران: إقلاع 16 رحلة للأراضى المقدسة خلال 24 ساعة أفواج المعتمرين - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
تسير شركة مصر للطيران 16 رحلة جوية على مدار الـ24 ساعة، إلى الأراضى الحجازية المقدسة لنقل 3200 معتمر لأداء مناسك العمرة، بينهم 10 رحلات من مطار القاهرة، بواقع 6 رحلات إلى جدة، و4 رحلات إلى المدينة المنورة، لنقل 1900 معتمر.
 
وتنظم الشركة 6 رحلات من مطارى برج العرب بالإسكندرية والأقصر، لنقل 1900 معتمر إلى الأراضي المقدسة.
 
ومن المقرر، أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية " القاهرة وبرج العرب والأقصر " لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجاري ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة .
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصر للطيران تنقل 3200 معتمر على متن 16 رحلة

حصاد المطار.. إعلان حالة طوارئ بمهبط الطائرات للتعامل مع الموجة الحارة.. استمرار الجسر الجوي لسفر وعودة المعتمرين فى رمضان..مصر للطيران والخطوط الأوكرانية يوقعان اتفاقية مشاركة بالرمز

مصر للطيران تختتم موسم العمرة 20 يونيو بإجمالى 100 ألف مسافر عبر 500 رحلة

مصر للطيران

الأراضي المقدسة

مطار القاهرة

عمرة

مواسم عمرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة