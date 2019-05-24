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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالوادى الجديد

الجمعة، 24 مايو 2019 12:36 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب آخر فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بميكروباص بالطريق الواصل بين قريتى غرب الموهوب والقصر بمركز الداخلة فى الوادى الجديد.
 
تلقي اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الداخلة، يفيد بمصرع ناصر محمد حنفى، 55 سنه مقيم بقرية الموهوب بالداخلة، وإصابة محمد محمود أحمد، 35 سنة في حادث تصادم دراجتين نارية بميكروباص بطريق القصر- غرب الموهوب بمركز الداخلة ، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج، وجري تحرير محضر بالحادث، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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