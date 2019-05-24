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محافظ قنا :نستهدف جمع 190 ألف طن قمح خلال موسم الصيف

الجمعة، 24 مايو 2019 04:58 م
محافظ قنا :نستهدف جمع 190 ألف طن قمح خلال موسم الصيف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بأن المحافظة تستهدف جمع 190 الف طن قمح خلال موسم الصيف، وانه تجرى متابعته دورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات مشيراً الى أنه حتى الان تم توريد 115 الف و 807 طن قمح.

وذكر الهجان أن موسم التوريد الجارى بدأ فى 15 ابريل الماضى ويستمر حتى 15 يوليو المقبل وان المزارعين ملتزمون بعملية التوريد للشون ، وان  لجنه تضم ممثل من التموين ، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بعملية استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب طبقا لما حددته وزارة التموين.

وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم فى اسرع وقت ممكن وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح .

 


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