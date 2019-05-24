محافظ الوادى الجديد يوجه بالتوسع فى مشروعات الصوب الزراعية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، يرافقه كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، أحد المشروعات الاستثمارية لزراعة الخضراوات والفاكهة بنظام الصوبة بمنطقة غرب موط بإجمالى 9 صوب زراعية.



وأشاد "الزملوط" بالمشروع ومنتجاته، خاصة أنه لا يستخدم المبيدات الكيميائية فى الزراعة، وطالب بضرورة التوسع فى مثل هذه المشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات والفاكهة وفتح منافذ لبيعها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة بالتوسع فى الرقعة الزراعية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبنائها.



وفى سياق آخر أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه بالتنسيق مع إدارة جامعة الوادى الجديد سيتم استخدام مبنى المدينة الجامعية للبنات فى الغرض المخصص له وهو تسكين الطالبات المغتربات واستيعاب أكبر عدد منهن، وذلك بدءًا من العام الدراسى الجديد.



وأضاف "الزملوط"، أنه سيتم توفير مبنى مناسب كبديل للمدينة الجامعية ليكون مقرا إداريا للجامعة.