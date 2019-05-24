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محافظ القاهرة: 40 ألف وحدة سكنية بتكلفة 10 مليارات جنيه

الجمعة، 24 مايو 2019 01:25 م
محافظ القاهرة: 40 ألف وحدة سكنية بتكلفة 10 مليارات جنيه وحدات إسكان
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة وضعت رؤية متكاملة لتطوير المناطق العشوائية الخطرة والغير آمنة لتصبح القاهرة مع نهاية عام 2019 بدون مناطق عشوائية غير آمنة، فتم من خلال وحدة تطوير العشوائيات بالتعاون مع عدد من المتخصصين تم حصر كافة المناطق العشوائية بالقاهرة .

وأضاف عبد العال، فى بيان اليوم، أنه قامت المحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل :وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تحيا مصر، وصندوق تطوير العشوائيات، وهيئة الأوقاف، والمجتمع المدنى"، لبناء الوحدات السكنية المطلوبة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وتوفير فرص عمل للمنقولين إليه

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة حددت احتياجاتها لعدد حوالى 40 ألف وحدة سكنية ومبالغ مالية تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه لإنجاز هذه المهمة وتحقيق الهدف بإخلاء القاهرة من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة .

 


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العشوائيات

تطوير العشوائيات

محافظة القاهرة

العشوائيات الخطرة


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