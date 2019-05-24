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مادة استخدمتها الجنايات لوضع متهمى "تفجيرات أبراج الضغط" تحت المراقبة

الجمعة، 24 مايو 2019 04:01 م
مادة استخدمتها الجنايات لوضع متهمى "تفجيرات أبراج الضغط" تحت المراقبة المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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أصدرت محاكم الجنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما والمشدد 10 سنوات لـ 11 متهما فى القضية المعروفة بتفجيرات أبراج الضغط العالى، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وعقوبة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة من العقوبات التبعية، وتستخدم المحكمة حقها المخول فى  القانون طبقا لنص المادة 24 من قانون العقوبات.

ونصت المادة "24" من قانون العقوبات والتى حددت العقوبات التبعية وهى:

1 ـ الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 عقوبات " عدم القبول فى أى خدمة حكومية، وعدم التحلى برتب، الشهادة خلال مدة العقوبة تكون على سبيل الاستدلال.

2 ـ العزل من الوظائف الأميرية.

3 ـ وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

4 ـ المصادرة.

 

 

 

 

 

 


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العقوبة التبعية

مراقبة الشرطة

خلية تفجير ابراج الضغط

محكمة امن الدولة طوارئ


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