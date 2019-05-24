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لو سنك فوق الـ40.. كتر من الأكلات دى تخس أسرع

الجمعة، 24 مايو 2019 04:30 ص
لو سنك فوق الـ40.. كتر من الأكلات دى تخس أسرع للحفاظ على صحتك فوق الـ 40
كتبت فاطمة خليل
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سن الأربعين من المراحل المهمة فى حياة كل إنسان، إذا كنت فوق عمر الـ40 وترغب في إنقاص الوزن الزائد يمكنك أن تجرب هذه الطريقة لإنقاص الوزن، بحسب موقع  prevention. 
 
والطريقة الجديدة لإنقاص الوزن تعرف باسم Fill Your Plate ، Lose the Weight ، وهي خطة جديدة للوجبات مدتها 21 يومًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات النساء فوق 40 عامًا. 
 
وتتضمن الخطة أكل المزيد من الطعام، ولكن أنواع معينة من الأطعمة المفيدة لصحتك والتى تساعد على تحسين صحة القلب، وتناول مثل هذا الطعام الصحى بكميات كبيرة تخفف أيضًا من الرغبة الشديدة التي تميل إلى عرقلة معظم جهود الرجيم، ويوصى بتناول ثلاث وجبات و1-4 وجبات خفيفة يوميًا للحفاظ على نسبة السكر في الدم ثابتة.
 
يمكن أن تملأ الطبق بالكربوهيدرات والدهون الصحية والبروتين، يرتفع الرضا والطاقة بينما تنخفض الرغبة الشديدة والجوع.
 
 من المهم للغاية تناول الأطعمة التي تحافظ على الأيض وهى:
 
النساء فوق 40 عامًا
النساء فوق 40 عامًا

البيض

يحتوي البيض على فيتامين (د)، وهو ضروري لصحة العظام والوقاية من الأمراض.
 

المكسرات 

تمتلئ المكسرات بالألياف والبروتين والدهون وهى وجبة تشعرنا بالشبع.

 

طعام النساء فوق 40 عامًا
طعام النساء فوق 40 عامًا

 

الأفوكادو

يمكن للأفوكادو، الغنى بالدهون الصحية تقليل شعورنا بالجوع، كما يساعد في خفض ضغط الدم، وذلك بفضل محتواه من البوتاسيوم

الشوكولاتة الداكنة

غنية بالفلافونول، يمكن أن تحمي الشوكولاتة قلبك، وتقلل من خطر الإصابة بالسكري وتخفض ضغط الدم.
 

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