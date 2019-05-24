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لليوم الرابع .. البابا تواضروس يوقف أنشطته الخارجية فى زيارته لأوروبا

الجمعة، 24 مايو 2019 06:00 م
لليوم الرابع .. البابا تواضروس يوقف أنشطته الخارجية فى زيارته لأوروبا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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أنهى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارته الرعوية لألمانيا وسويسرا الإثنين الماضى، ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة خبرًا عن انتهاء زيارة البابا لألمانيا دون أن تعلن الوجهة التالية للبابا فى زيارته لأوروبا.
 
وأكدت مصادر من الوفود الإعلامية التى ترافق البابا ، أنه غادر ألمانيا لمدينة مانشيستر البريطانية دون أن تعلن عن أسباب الزيارة.
 
في الوقت نفسه، فإن صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة واصلت نشر فيديوهات لأنشطة البابا السابقة في ألمانيا دون أن يبدأ البطريرك أي نشاط رعوي جديد في بريطانيا، مما يرجح إنه في أجازة من رحلاته أو ربما يجري بعض الفحوصات الدورية إذ رفض المتحدث الرسمى للكنيسة الافصاح عن نشاط البابا فى بريطانيا.
 
كان البابا تواضروس قد بدأ رحلته الرعوية إلى أوروبا يوم السبت الماضى وقام بتدشين عدد من الكنائس وعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشعب القبطي بالخارج.
 

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