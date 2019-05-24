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كاتب بريطانى: ماى ليست جديرة بالبكاء وإنما ضحاياها

الجمعة، 24 مايو 2019 10:59 م
كاتب بريطانى: ماى ليست جديرة بالبكاء وإنما ضحاياها بكاء تريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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دعا الكاتب البريطانى كيفين مجواير، إلى عدم البكاء على رئيسة الوزراء تيريزا ماى، قائلا إن ضحاياها هم الجديرون بالدموع.

 

جاء ذلك تعليقا من مجواير، فى مقال نشرته صحيفة الميرور البريطانية، على بكاء تيريزا ماى فى خطاب أعلنت فيه، اليوم الجمعة، عن موعد تقديم استقالتها من زعامة حزب المحافظين الحاكم.

 

ورأى مجواير أن سِجِلّ ماى فى رئاسة الحكومة يُظهِر قليلا من التعاطف إزاء الملايين الذين باتت حياتهم أسوأ على يديها.

 

وقال "دعونا لا نبكى من أجل ماى، وإنما من أجل الأعداد المتزايدة من الناس الذين اضطروا إلى الاعتماد فى غذائهم على صدقات بنك الطعام وعلى المزيد من الأطفال المنبوذين فى الفقر؛ وعلى المرضى الذين يتألمون على قوائم خدمة الصحة الوطنية الطويلة؛ وعلى مَن تعرّضوا للسطو أو الطعن وأُنكِرَتْ عليهم العدالة بعد أنْ سرَّحتْ ماى 20 ألفا من رجال الشرطة".

 

واختتم مجواير "دعونا لا نبكى من أجل ماي، وإنما من أجل ضحايا عدم كفاءتها وسياسات حزب المحافظين".

 


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