سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

قتلة التركيز ..الموبايل والسوشيال ميديا والملل أبرز الجناة

الجمعة، 24 مايو 2019 03:30 ص
قتلة التركيز ..الموبايل والسوشيال ميديا والملل أبرز الجناة التركيز
كتبت هند عادل
إضافة تعليق

سواء كنت مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو كنت تعاني من مشكلة في التركيز من وقت لآخر، فإن عالم اليوم مليء بأشياء قاتلة للتركيز، وأهم الجناة هى وسائل التواصل الإجتماعى والموبايل الذى لا يترك يدك ليلاً ولا نهارًا والملل، وفقًا لما ذكره موقع "medicinenet"

الجانى الأول: وسائل التواصل الاجتماعى

5bfd305d292661543319645

تجنب تسجيل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عملك إذا كنت تشعر بأنك مضطر إلى تسجيل الوصول بين الحين والآخر، فقم بذلك أثناء فترات الاستراحة، وإذا لم تتمكن من مقاومة تسجيل الدخول بشكل متكرر، فأخذ الكمبيوتر المحمول في مكان ما حيث لن تتمكن من الوصول إلى الإنترنت لبضع ساعات.

الجاني الثانى: متابعة البريد الإلكترونى طوال اليوم

كيفية_كتابة_البريد_الإلكتروني
 

 بدلاً من التحقق من البريد الإلكتروني بشكل مستمر، قم بتخصيص أوقات محددة لهذا الغرض، خلال بقية اليوم، يمكنك بالفعل إيقاف تشغيل برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك، ليتيح لك ذلك استنباط كتل من الوقت عندما يمكنك العمل دون انقطاع.

الجانى الثالث: الهاتف المحمول

Du7aG6cWwAE-LdE

إذا كنت تشك في أن المكالمة القادمة لك ليست عاجلة، فدعها تنتقل إلى البريد الصوتي، وإذا كنت مشغولا فى عمل مهم، ففكر في إسكات هاتفك حتى لا تميل إلى الإجابة، واختر أوقاتًا محددة للتحقق من البريد الصوتي، فالاستماع إلى جميع رسائلك في وقت واحد قد يكون أقل إزعاجًا من تلقي كل مكالمة فور حدوثها.

الجانى الرابع: القيام بأكثر من عمل فى وقت واحد "تعدد المهام"  

ركز انتباهك على مشروع واحد في وقت واحد، خاصة إذا كنت تعمل في مهمة مكثفة أو ذات أولوية عالية واحفظ مهاراتك

الجانى الخامس: الملل

اعقد صفقة مع نفسك إذا كنت تعمل لفترات طويلة، فأحصل على استراحة لمدة 10 دقائق كافئ نفسك بالقهوة أو الوجبة الخفيفة المفضلة أو المشي بالخارج من السهل إنجاز المهام المملة عندما يكون لديك شيء تتطلع إليه.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

دلع جسمك.. الزبيب يجدد النشاط والحيوية ويساعد على التركيز فى رمضان

للحفاظ علي تركيزك ونشاطك خلال الصيام اتبع هذه النصائح

اضرار جفاف الجسم وتأثيره على الصحة منها فقدان التركيز والصداع

فوائد شرب كميات كافية من المياه..ترطيب الفم والتخلص من السموم زيادة التركيز

التركيز

اضرار الموبايل

اضرار السوشيال ميديا

صحه

الصحه

اخبار الصحه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"تذكرتى" يعلن عن مواعيد استلام تذاكر أمم أفريقيا فى رمضان.. والخط الساخن 15355

"تذكرتى" يعلن عن مواعيد استلام تذاكر أمم أفريقيا فى رمضان.. والخط الساخن 15355

بعد انتشارها.. تعرف على دور الأمن فى مواجهة الشائعات عبر السوشيال ميديا

بعد انتشارها.. تعرف على دور الأمن فى مواجهة الشائعات عبر السوشيال ميديا

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

الرجوع الى أعلى الصفحة