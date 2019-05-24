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الجمعة، 24 مايو 2019 07:00 م
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فوائد زبدة الفول السودانى..مصدر للطاقة وغنية بالفيتامينات والمعادن

الجمعة، 24 مايو 2019 07:00 م
فوائد زبدة الفول السودانى..مصدر للطاقة وغنية بالفيتامينات والمعادن زبدة فول سودانى-صورة ارشيفية
كتبت هند عادل
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زبدة الفول السوداني عجينة مصنوعة من الفول السودانى تحتوي  الكثير من الزيوت الطبيعية والسكر النباتى ومصدر جيد للبروتين، تتميز بطعمها اللذيذ  يفضلها الأطفال والكبار  لنعومه ملمسها والطريقة التي تتمسك بها بسقف فمك قبل أن تذوب تعطى شعور لطيف،وفقا لموقع "webmed"

كيف تصنع زبدة الفول السودانى 

تصنع زبدة الفول السودانى من  الفول السودانى بعد تحميصه وهو مطحون حتى يتحول إلى عجينة.

فوائد زبدة الفول السودانى كمصدر طاقة متوازن

مصدر جيد للبروتين
زبدة الفول السوداني هي مصدر طاقة متوازن إلى حد ما يوفر جميع المغذيات الكبيرة الثلاثة. يحتوي 100 جرام من زبدة الفول السوداني على20 جراما من الكربوهيدرات (13 ٪ من السعرات الحرارية) ، 6 منها من الألياف ،و 25 جرامًا من البروتين (15٪ من السعرات الحرارية) ، وهو كثير جدًا مقارنة بمعظم الأطعمة النباتية الأخرى ،و 50 جراما من الدهون ، أي ما مجموعه حوالي 72 ٪ من السعرات الحرارية.
وتتكون زبدة الفول السوداني من حوالي 25 ٪ من البروتين ، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي. 

مفيدة فى الريجيم ولمرضى السكر 

تحتوي زبدة الفول السوداني النقية على 20٪ فقط من الكربوهيدرات ، مما يجعلها مناسبة لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ،كما أنها تؤدي إلى ارتفاع منخفض للغاية في نسبة السكر في الدم وهو خيار مثالي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. 
 
فالفول السوداني منخفض الكربوهيدرات ومناسب للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو أولئك الذين يتبعون نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.
 
زبدة فول سودانى
زبدة فول سودانى

غنية بالدهون الصحية

زبدة الفول السوداني غنية بالدهون ، فيحتوى 100 جرام منها على جرعة كبيرة من 588 سعرة حرارية ،وعلى الرغم من احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، إلا أن تناول كميات معتدلة من زبدة الفول السوداني النقية أو الفول السوداني الكامل أمر جيد تمامًا في اتباع نظام غذائي ينقص الوزن. 
 
يتكون نصف الدهون في زبدة الفول السوداني من حمض الأوليك ، وهو نوع صحي من الدهون غير المشبعة الأحادية الموجودة أيضًا بكميات كبيرة في زيت الزيتون ،و لحمض الأوليك العديد من الفوائد الصحية ، مثل تحسين حساسية الأنسولين .
 
زبدة الفول السوداني مغذية ،لإحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن اهمها فيتامين ب6 ،الفولات،المغنسيوم،النحاس،المنجنيز،كما أنه تحتوي على نسبة عالية من البيوتين و كميات مناسبة من فيتامين ب 5 والحديد والبوتاسيوم والزنك والسيلينيوم.
 
 

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زبده الفول السودانى

فوائد زبده الفول السودانى

فوائد زبده الفول السودانى الصحيه

السودانى


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