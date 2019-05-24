علاج ألم المفاصل بالنشاط البدنى

كتبت إيناس البنا

المفاصل هي الأجزاء التى تلتقي فيها عظامك مع بعضها البعض، حيث تسمح المفاصل لعظام الهيكل العظمي بالتحرك، وتشمل المفاصل : الأكتاف والفخذين والمرفقين و الركبتين.

يشير ألم المفاصل إلى عدم الراحة والأوجاع في أي من مفاصل الجسم، وذلك وفقا لتقرير موقع "healthline" ، في بعض الأحيان ، يكون ألم المفاصل نتيجة لمرض أو إصابة، ويمكن أن يكون أيضًا بسبب ظروف أو عوامل أخرى.



ألم المفصل

أسباب آلام المفاصل



التهاب المفاصل



واحدة من أكثر الأسباب شيوعا لآلام المفاصل هو التهاب المفاصل ، وينتج ألم المفاصل الناتج عن الزراعة العضوية عن انهيار الغضروف الذي يعمل بمثابة وسادة لامتصاص الصدمات للمفاصل.

التهاب المفاصل الروماتويدي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم ويصيب النساء أكثر من الرجال، و يمكن أن يشوه ويضعف المفاصل مع مرور الوقت، كما أن التهاب المفاصل الروماتويدي يسبب الألم والالتهابات وتراكم السوائل في المفاصل حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الغشاء الذي يربط المفاصل.



ألم المفاصل

ألم المفاصل يمكن أن يكون سبب:

التهاب كيسي ، أو التهاب الوسادات حول المفاصل.

الذئبة.

النقرس.

بعض الأمراض المعدية ، مثل النكاف والأنفلونزا والتهاب الكبد.

انهيار الغضروف في الركبة.

التهاب الأوتار .

التهاب العظم.

الإفراط في استخدام المفصل.

السرطان.

هشاشة العظام

كساح الأطفال



ألم المفاصل1

علاج آلام المفاصل



العلاج المنزلي



قد يساعد على استخدام مسكنات الألم الموضعية أو تناول أدوية مضادة للالتهابات غير الستيرويدية لتخفيف الألم والتورم والالتهابات.

حافظ على نشاطك البدني واتبع برنامجًا للياقة البدنية يركز على التمارين المعتدلة

تمد قبل التمرين للحفاظ على مجموعة جيدة من الحركة في مفاصلك.

حافظ على وزن جسمك في نطاق صحي هذا سوف يقلل من الضغط على المفاصل.

إذا لم يكن ألمك ناتجًا عن التهاب المفاصل، فيمكنك محاولة تناول دواء غير موصوف ومضاد للالتهابات ، والحصول على تدليك وحمام دافئ والحصول على راحة كافية.



ألم المفاصل4

العلاج الطبي



تعتمد خيارات العلاج الخاصة بك على سبب الألم ففي بعض الحالات ، سيحتاج الطبيب لسحب السوائل المتراكمة في منطقة المفصل، وقد يوصون أيضًا بإجراء عملية جراحية لاستبدال المفصل.

قد تشمل طرق العلاج غير الجراحية الأخرى تغيير نمط الحياة أو الأدوية التي يمكن أن تعالج التهاب المفاصل الروماتويدي .