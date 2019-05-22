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الأربعاء، 22 مايو 2019 09:34 م
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اعرف جسمك .. أين يقع الغضروف في جسم الإنسان

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:00 م
اعرف جسمك .. أين يقع الغضروف في جسم الإنسان أين يقع الغضروف فى الجسم
كتبت إيناس البنا
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يدخل الغضروف فى تكوين بعض الأجزاء الحيوية والهامة في الجسم ،ولكن المتعارف عليه هو الغضروف بين العظام، ولكن هل تعلم أين يوجد أيضا الغضروف فى الجسم.

طبقًا لموقع " reference"، الغضروف هو واحد من الأنسجة الضامة الرئيسية في الجسم، يأخذ شكل مصفوفة ويحتوي على البروتينات والسكريات والكولاجين، ويقع الغضروف في الأنف والأذنين، بالإضافة إلى العديد من مفاصل الجسم، بما في ذلك الركبتين والوركين والكتفين والأصابع، كما يوجد الغضروف أيضًا في أقراص الفقرية والأنابيب الشعب الهوائية.

تصف جامعة كاليفورنيا الغضروف المفصلي بأنه مادة صلبة ومطاطية، ولكن على الرغم من كونه متينًا، فإن الاستخدام المتكررله يمكن أن يتسبب في تلفه، هذه المشكلة تظهر في كثير من الأحيان في الركبتين، حيث يعاني حوالي 6 ملايين شخص سنويًا من الغضاريف التالفة في الركبة.

الغضروف
الغضروف

ويكون للغضروف قدرة محدودة على الشفاء أو إصلاح نفسه، ولاكتشاف الأضرارالتي لحقت بالمنطقة، يجب على الأطباء أولاً حقن صبغة في الغشاء الزليلي قبل أخذ الأشعة السينية، لأن الغضروف لا يظهر عادة في الأشعة السينية.

تشير بعض التقاريرالطبية والبحثية إلى أن بعض الأشخاص يتناولون غضروفًا إضافيًا للمساعدة في مجموعة متنوعة من الأمراض، مثل غضروف القرش ولكن الباحثين كانوا يأملون في البداية أن تناوله قد يكون مفيدًا في مكافحة السرطان أو في إصلاح أو نمو الغضاريف الجديدة، إلا أنه لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك حتى الآن.

 


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