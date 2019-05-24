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ضبط 4 أسلحة وتنفيذ 190 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالعياط

الجمعة، 24 مايو 2019 10:55 ص
ضبط 4 أسلحة وتنفيذ 190 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالعياط حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بالجيزة، إعداد حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون بالعياط، وتمكن رجال المباحث، من ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، وسلاحين أبيض، بالإضافة إلى 8 قضايا حيازة مواد مخدرة.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 190 حكم قضائى، بينهم حكم بالسجن المؤبد، والقبض على 5 أشخاص صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، ومتهمين هاربين من المراقبة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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حملة امنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

العياط


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