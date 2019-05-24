ضبط 4 أسلحة وتنفيذ 190 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بالجيزة، إعداد حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون بالعياط، وتمكن رجال المباحث، من ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، وسلاحين أبيض، بالإضافة إلى 8 قضايا حيازة مواد مخدرة.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 190 حكم قضائى، بينهم حكم بالسجن المؤبد، والقبض على 5 أشخاص صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، ومتهمين هاربين من المراقبة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.