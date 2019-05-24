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ضبط 24 مخالفة تموينية وسلع منتهية الصلاحية خلال حملة بمدينة برانى فى مطروح

الجمعة، 24 مايو 2019 05:16 م
ضبط 24 مخالفة تموينية وسلع منتهية الصلاحية خلال حملة بمدينة برانى فى مطروح جانب من الحملة
مطروح - حسن مشالى
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تمكنت حملة تموينية من مفتشى إدارة الرقابة، بمديرية تموين مطروح بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، من ضبط  24 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحلات وأسواق مدينة سيدى براني.

وتضمنت المخالفات عرض و بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى عبارة عن 924 عبوة بسكويت وكيك وجبن نستو، بالإضافة إلى مستحضرات تجميل "حناء"  غير صالحة للاستخدام،  وضبط مخالفات تتعلق ببعض المخابز البلدية العاملة بالمدينة، من بينها عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أو مخالفات عدم نظافة أدوات العجن و الرغيف المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدي، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفات، وضبط مخالفات بيع بأكثر من السعر المقرر لكروت الشحن و السجائر ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع بالمحلات.

كما تم التحفظ على المضبوطات من السلع منتهية الصلاحية و تم  قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص،  للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف

 

ضبط مخالفات تموينية بمطروح (1)
ضبط مخالفات تموينية بمطروح (1)

 

ضبط مخالفات تموينية بمطروح (2)
ضبط مخالفات تموينية بمطروح (2)

 

 


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