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ضبط 133 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد

الجمعة، 24 مايو 2019 04:20 م
ضبط 133 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد سرقة تيار - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات، على المحلات التجارية وبعض المنازل وذلك فى إطار المحافظة على المال العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات  لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 133 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تمكنت أجهزة الأمن من تحرير 500 مخالفة مرورية، و20دراجة بخارية بدون لوحات معدنية خلال حملات مرورية على الميادين والشوارع العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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