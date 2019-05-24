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ضبط 13 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الجمعة، 24 مايو 2019 03:31 م
ضبط 13 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 مخبز بمركزى دمنهور وكوم حمادة لانتاجه خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و كذلك تجميع الدقيق المدعم  لإعادة بيعه فى السوق السوداء للتربح والكسب غير المشروع.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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حوادث البحيرة

مركز كوم حمادة

خبز مدعم

حملات تموينية بالبحيرة


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