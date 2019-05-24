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ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات بمطروح

الجمعة، 24 مايو 2019 12:19 م
ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات بمطروح المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى – أحمد حسنى
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مرسى مطروح فى ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطين فى قضايا تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخيرة، بمنطقة الجفيرة، بمحافظة مرسى مطروح.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على نطاق واسع بمنطقة الجفيرة بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم القيام بحملة أمنية مكبرة إستهدفت تلك العناصر أسفرت عن ضبط أحدهما بقرية الجفيرة وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ، بندقية آلية عيار 7,62×39مم، و 9 بنادق خرطوش عيار 12مم، طبنجة عيار9 مم بالخزينة الخاصة بها، وطبنجة صوت يشتبه فى كونها معدلة لإطلاق الأعيرة النارية ، و 3950 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 2 خزينة بندقية آلية، جهاز ( GPS )، وهاتف ثريا، وسيارة تستخدم فى نقل وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، ومبلغ مالى، و 2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

المضبوطات
المضبوطات

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مديرية امن مطروح

مخدرات

اسلحة نارية

ذخيرة


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