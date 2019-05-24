ضبط رشاش متعدد و66 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

ونجح جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة في ضبط " 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية ، 231 قضية مخدرات، 433 دراجة نارية مخالفة ، 27705 مخالفة مرورية، 1853 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات ، وتنفيذ 75869 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.