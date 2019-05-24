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صور.. محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى

الجمعة، 24 مايو 2019 08:01 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، بالإفطار الجماعى الذى أقيم بقرية بدخلو بالداخلة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وكمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية .

 

محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى (6)
محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى
 

 

وعبر المحافظ عن سعادته بهذا التجمع الذى يسوده مشاعر الود والترابط داعياَ إلى تعميم الفكرة بكل مدينة وقرية بالمحافظة للحفاظ على تماسك ووحدة وترابط أبنائها.

 

محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى (7)
محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى 
 

وعقب الإفطار استمع "الزملوط"، إلى مطالب وشكاوى المواطنين حيث ووجه بسرعة بحثها وحلها، ومناقشة مقترحاتهم لتطوير الخدمات بالقرية.

 

وعلى جانب آخر، وجه محافظ الوادي الجديد بدعم مسجد الزهور بحي بين الجناين بمبلغ 30 ألف جنيه لاستكمال تطويره بالتكييفات وكذلك دعم مسجد المعصرة بمبلغ 20 ألف جنيه لاستكمال أعمال الدهانات والترميم.

 

جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين بمسجد الزهور بحي بين الجناين للوقوف على أهم المشكلات والعمل على سرعة حلها.

 

وكلف الزملوط خلال اللقاء إدارة التخطيط العمراني بسرعة إنهاء المخطط العمراني لأراضي الجمعيات المخصصة حاليا بمدينة موط في مدة أقصاها 15 يوما.

 

ولحل مشكلة نقل العيون السطحية قرر المحافظ عرض الطلبات خلال اجتماع صندوق استصلاح الأراضي المقبل لبحثها والموافقة على الطلبات المنطبقة عليها الشروط، كما كلف أيضا هيئة الطرق بسرعة وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية للمطبات الهوائية بطريق الداخلة – الفرافرة، وذلك للمحافظة على سلامة أرواح المواطنين.

 

كما استجاب الزملوط لحل مشكلة منطقة عين الشغالة حيث كلف الوحدة المحلية لمركز الداخلة بتشكيل لجنة لبحث وحصر مباني المنطقة الآهلة بالسكان والمرفقة وعمل تصالح بين الأهالي والوحدة المحليه لحين إصدار تراخيص البناء والانتهاء من الحيز العمرانى.

 

محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى (8)
محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى

 

محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى (1)
محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى 

 

محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى (2)
محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى 

 

محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى (3)
محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى 

 

محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى (4)
محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى 

 

محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى (5)
محافظ الوادى الجديد يشارك أهالى قرية بدخلو بالداخلة الإفطار الجماعى 

 


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الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

افطار جماعى بالداخلة

قرية بدخلو


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