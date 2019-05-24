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صور.. "عبد الباسط" يبدع فى الرسم والنحت على الفواكه

الجمعة، 24 مايو 2019 11:23 ص
صور.. "عبد الباسط" يبدع فى الرسم والنحت على الفواكه
الغربيه محمد طارق
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يعد الرسم على الطعام من أغرب أنواع الفنون، ولكنه لا يقل قيمة عن باقى الأعمال الفنية والتى يستخدم بها الفحم والرصاص والزجاج.

التقى "اليوم السابع" بالشيف عبد الباسط عيسى شيف بدرجة فنان،  ابن قرية بشبيش التابعه لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يبدع فى الأعمال الفنية على البطيخ والفواكه مستخدما سكينا ينحت بها الأشكال والرسومات التى يريد رسمها، ليبهر كل من حوله ومن يشاهد ذلك الإبداع المميز .

وقال عبد الباسط : "أحب الرسم منذ الصغر، وكنت دائما مميزا بجميع رسومات وطريقة رسمى واستخدامى للأدوات، بعيدا عن كل الطرق التقليديه للرسم، وحصلت على جوائز عديده فى المرحله الابتدائيه فى التميز الفنى، ثم أتممت مراحل التعليم الأساسى والتحقت بمعهد سياحه وفنادق قسم "الحلويات" وعملت فتره كبيرة فى مدينة الغردقه واكتسبت بها خبرة كبيرة جدا فى مجال عملى كشيف" .

وأضاف:"قررت بعد ذلك السفر إلى الخارج لاستكمال طريق حياتى وبناء مستقبلى، فسافرت إلى المملكه العربيه السعوديه، وعملت بمهنة " شيف حلوانى " بأحد الفنادق ، وبجانب عملى قررت تطوير موهبة الرسم بداخلى، فقررت أخذ دورات وكورسات رسم على البطيخ والفواكه ودورات فى فن المطبخ، وبدأت أجيد الرسم على الفواكه وتفوقت فى مجال عملى والتحقت بكثير من المسابقات الدوليه للشيفات العربيه، وحصلت على ميدالية ذهبيه فى أحد المسابقات" .

وأوضح أن الرسم أصبح الهوايه الأفضل بالنسبه له، فظل يرسم كل مناسبه لتكون ذكرى له ، فعندما لعب فريق منتخب مصر لكرة القدم بكأس العالم روسيا 2018 فقرر رسم صور للنجم العالمى محمد صلاح وحارس المرمى عصام الحضرى ، كما نحت رسومات للرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان فى ذكرى احتفالات السادس من أكتوبر .

واختتم عبد الباسط حديثة قائلا : "كنت أحلم طوال فترة حياتى تحويل موهبتى ودمجها فى مهنتى وبالفعل استطعت تحقيق حلمى ووصول موهبتى إلى كثير من الدول العربيه بفضل عملى" ، موجها رسالة للشباب بضرورة تنمية المواهب بداخلهم وعدم تركها حتى يستطيعوا الوصول لاحلامهم .

جانب من أعماله (2)
جانب من أعماله

 

الإبداع في الرسم في الفواكه
الإبداع في الرسم في الفواكه

 

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

 

جانب من إعماله الفنيه
جانب من إعماله الفنيه

 

جانب من أعماله
جانب من أعماله

 

جانب من اعماله
جانب من اعماله

 

شيف-من-الغربيه-يبدع-في-الرسم-على-الفواكه
شيف من الغربيه يبدع في الرسم على الفواكه

 

شيف يبدع في اعمال الرسم
شيف يبدع في اعمال الرسم

 

شيف يبدع في أعمال الرسم
شيف يبدع في أعمال الرسم

 


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شيف يبدع فى الرسم


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