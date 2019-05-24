صور.. جهاز العاشر من رمضان: انتهاء 70 % من طريق الروبيكى- الإسماعيلية

كتبت منال العيسوى

أكد المهندس حمدى هزاع مدير عام الطرق بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن طريق الروبيكى الرابط بين العاشر وبدر والإسماعيلية والعاصمة الإدارية والشروق فى اللمسات الاخيره وجارى الانتهاء من الجزء الأخير فى اتجاه العاشر حتى ميدان 56 الرابط بطريق مصر إسماعيلية بنسبه تنفيذ حوالى 70 %.

يذكر أن طريق بدر الإسماعيلية يربط بين وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، والمار بأرض مدينة هليوبوليس "مدينة الشروق" والعاشر من رمضان ويبلغ طوله 1.5 كم ويربط خمسة مدن هى الشروق والعاشر وبدر والإسماعيلية والعاصمة الإدارية، ويمر بمحاذاة القطار المكهرب.