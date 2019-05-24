صور.. تموين الأقصر تضبط وتحرر 16 مخالفة متنوعة لعدد من المخابز البلدية

الأقصر – احمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات علي الأسواق بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، وذلك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومراقبة المخابز البلدية، وذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت الحملات التموينية في مدينة الزينية بقيادة عبد الرازق عمر مدني، وبالإشتراك مع مباحث التموين عن تحرير 7 محاضر ضد عدد من المخالفين، ومنها ضبط مخبز غير ملتزم بمواعيد التشغيل، ومخبز مغلق بدون إذن مسبق، ومحضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية، و4 عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، وجاري العرض علي النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق.

كما تمكنت الحملات من ضبط مخبز قام بوضع رده داخل أجولة خاصة بالدقيق المدعم، ووضع جوال سوبر زراعى داخل جوال مخابز لإيهام مأموري الضبط القضائي بأنه دقيق مدعم ويتم جرده بالعد، وكذلك ضبط 9 مخالفات توقف عن الإنتاج ومواصفات ونقص وزن خبز مدعم، وتم تشغيل العديد من المخابز والإشراف على عملها حتى نهاية التشغيل، وبالعرض علي الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين أمر بتحويلها للنيابة العام لإتخاذ اللازم.







