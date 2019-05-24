صور.. انتهاء تطوير وتوسيع المحور التنموى فى برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيه

كتب رضا حبيشى

انتهى تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، والذى يمتد الجزء الاول منه فى المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم ويمتد الجزء الثانى من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كم .

وشملت أعمال التطوير تطوير الطريق الحالى ليصبح 3 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الاتجاهين بواقع 2 حارة مرورية وذلك بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الاول والثانى، ويشتمل على عدد 2 كوبرى مشاه الاول أمام استاد برج العرب والثانى أمام أحد الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب فى عبور الطريق وتم مراعاة شروط السلامة والامان، حيث تم توفير لوحات ارشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.

ويدخل هذا الطريق ضمن خطة الحكومة لتنفيذ وتطوير عدد من محاور النقل التنموية غرب الإسكندرية، حيث يحقق هذا الطريق الربط بين طريق القاهرة /الإسكندرية الصحراوى والطريق الدولى الساحلى مارًا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير وكذلك خدمة حركة المرور المتجهه إلى مطار وستاد والمنطقة الصناعية ببرج العرب.