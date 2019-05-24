سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. انتهاء تطوير وتوسيع المحور التنموى فى برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيه

الجمعة، 24 مايو 2019 10:36 ص
صور.. انتهاء تطوير وتوسيع المحور التنموى فى برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيه المحور التنموى لبرج العرب
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

انتهى تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، والذى يمتد الجزء الاول منه فى المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم ويمتد الجزء الثانى من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كم

 

وشملت أعمال التطوير تطوير الطريق الحالى ليصبح 3 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الاتجاهين بواقع 2 حارة مرورية وذلك بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الاول والثانى، ويشتمل على عدد 2 كوبرى مشاه الاول أمام استاد برج العرب والثانى أمام أحد الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب فى عبور الطريق وتم مراعاة شروط السلامة والامان، حيث تم توفير لوحات ارشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.

 

 ويدخل هذا الطريق ضمن خطة الحكومة لتنفيذ وتطوير عدد من محاور النقل التنموية غرب الإسكندرية، حيث يحقق هذا الطريق الربط بين طريق القاهرة /الإسكندرية الصحراوى والطريق الدولى الساحلى مارًا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير وكذلك خدمة حركة المرور المتجهه إلى مطار وستاد والمنطقة الصناعية ببرج العرب.

 

PHOTO-2019-05-24-10-16-59
 

 

PHOTO-2019-05-24-10-17-00
 

 

PHOTO-2019-05-24-10-17-01
 

 

PHOTO-2019-05-24-10-17-02
 

 

PHOTO-2019-05-24-10-17-06
PHOTO-2019-05-24-10-17-07
 
 

 

PHOTO-2019-05-24-10-17-09
 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شركة اسبانية تعرض كهربة إشارات أول خطين سكة حديد فرعيين.. تعرف عليهما

السكك الحديدية الفرنسية تقيم إجراءات السلامة بخطى الجيزة ـ بنى سويف والمناشى

أول إفطار جماعى على محور روض الفرج الجمعة القادمة.. اعرف التفاصيل

"بصورة تذكارية".. هكذا احتفلت مجموعة شباب من دمياط بمحور روض الفرج

مدينة برج العرب

محور برج العرب

الاسكندرية

الطرق والكبارى

المحور التنموى لبرج العرب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة