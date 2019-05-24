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صور.. الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية

الجمعة، 24 مايو 2019 12:00 ص
صور.. الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية
رويترز
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 شاهدت الملكة إليزابيث تذكرة أولى رحلاتها الطويلة بعد توليها عرش بريطانيا عندما زارت مقر شركة الخطوط الجوية البريطانية بمطار هيثرو اليوم الخميس بمناسبة مرور مئة عام على إنشاء الشركة.

 

وكانت التذكرة لرحلة إلى جاميكا مع زوجها فيليب فى نوفمبر تشرين الثانى عام 1953. وكان مكتوبا على التذكرة "اسم الراكب: جلالة الملكة إليزابيث الثانية" وأن الرحلة من لندن إلى مونتيجو باى.

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (3)
الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية 

 

واستقبل موظفون يرتدون أزياء الشركة المختلفة من ثلاثينيات القرن الماضى حتى اليوم الملكة إليزابيث بينما أطلعها مسؤولوها على تاريخ الناقلة البريطانية.

 

وكانت شركة طائرات النقل والسفر المحدودة، الشركة السابقة للخطوط الجوية البريطانية، بدأت أول خدمة جوية يومية فى العالم بين لندن وباريس فى 25 أغسطس 1919.

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (4)
الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية

 

وبعد عدة عمليات اندماج تأسست الخطوط الجوية البريطانية عام 1974 وتم خصخصتها عام 1987  ،وهى الآن جزء من مجموعة الخطوط الجوية الدولية التى تأسست من اندماج الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الأيبيرية عام 2011.

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (1)
الملكة إليزابيث خلال الاحتفال بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية 

 

 

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (5)
مئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية 

 

 

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (6)
الملكة إليزابيث خلال الاحتفال بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية 

 

 

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (7)
الملكة إليزابيث

 

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (8)
الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية 

 

 

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (9)
الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية 

 

 

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (10)
الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية

 

 

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (11)
الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية

 

 

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية (12)
الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية 

 

 


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