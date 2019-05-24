صور.. المئات يتظاهرون فى بلجيكا لمطالبة الحكومة بمواجهة التغير المناخى

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

خرج المئات، اليوم الجمعة فى تظاهرات بالعاصمة البلجيكية بروكسل، احتجاجا لعدم اتخاذ حكومة بلادهم إجراءات جديّة لمواجهة تغير المناخ والاحتباس الحرارى.

ويعدّ التغير المناخى أحد أكبر الأزمات التى بات يعانى منها العالم، وقد ارتفعت المخاطر فى الآونة الأخيرة مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، ما استدعى تحركاً شعبياً فى الكثير من دول العالم للضغط على الحكومة من أجل إنخراطها فى برامج تحد من التلوث وارتفاع نسبة الكربون فى الهواء.

وبالرغم من أنّ بلجيكا تسير في طريقها إلى تخطي أهداف 2020 للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلاّ أنّ ذلك لا يرقى إلى مستوى التعهدات التي سبق وأن تمّ الاتفاق عليها في وقت سابق.



احتجاجات بلجيكا



تظاهرات فى بروكسل



تظاهرات فى بلجيكا لمطالبة الحكومة بمواجهة قضية التغير المناخى



تظاهرات فى بلجيكا لمطالبة الحكومة بمواجهة قضية التغير المناخى



تظاهرات فى بلجيكا



تظاهرات فى بروكسل



جانب من الاحتجاجات فى بلجيكا



جانب من الاحتجاجات



جانب من التظاهرات فى بلجيكا