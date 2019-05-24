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صور.."القيم المكتسبة من الصيام" و"الفن السكندرى"يتصدران ندوات ثقافة الإسكندرية

الجمعة، 24 مايو 2019 02:31 م
صور.."القيم المكتسبة من الصيام" و"الفن السكندرى"يتصدران ندوات ثقافة الإسكندرية جانب من المحاضرة
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نظم قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية محاضرة بعنوان "القيم المكتسبة من الصيام وتأثيرها الإيجابى على العمال"، تحدث خلالها الدكتور نبيل علام عن أهمية الصيام للصحة العامة وكيفية استغلال فترة الصيام للتخلص من العادات السلبية مثل التدخين والإسراف فى تناول الطعام، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشى.

 

وعقد بالمكتبة العامة للقصر ندوة بعنوان "الفن السكندري" بحضور المؤرخ الفنى عصام محمود وسارة زيادة، أما بمكتبة الطفل قامت أخصائى المكتبة بمناقشة "كتاب الخلفاء الراشدين -عمرو بن الخطاب" للمؤلف شوقى حسن.

 

فى سياق آخر عقد نادى الأدب ببيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان "ذكرى العاشر من رمضان" بحضور الدكتور محمد نور الدين بطل ملحمة كبريت والدكتور طارق القيعى مستشار محافظ الإسكندرية وعميد كلية الزراعة ورئيس المجلس الشعبى المحلى الأسبق، بينما نظم قصر ثقافة برج العرب ندوة بعنوان "التعامل الإيجابى فى شهر رمضان" تحدثت خلالها مسئول الثقافة العامة عن إيجابيات التعامل فى شهر الرحمة ومنها صلة الرحم والتعاون مع الجار وعدم إزعاج الآخرين بالأصوات المرتفعة كما حثت على وجوب تعليم الأبناء السلوك القويم فى الشارع واحترام الكبير .

 

جانب من المحاضرة (2)
جانب من المحاضرة 

 

جانب من المحاضرة (1)
جانب من المحاضرة

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