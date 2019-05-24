صور .. الشرطة تكشر عن أنيابها وتنفذ 508 قرار إزالة تعديات بمختلف المحافظات

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

ونجحت مديرية أمن القليوبية فى تأمين تنفيذ 112 قرار إزالة حالة تعدى متنوعة بدوائر أقسام شرطة ( ثان شبرا الخيمة – الخانكة – قليوب)، فيما نجحت مديرية أمن الأقصر فى تأمين تنفيذ قرار إزالة (7) حالات تعدى متنوعة، بينما نجحت مديرية أمن المنوفية فى تأمين تنفيذ قرار إزالة (25) حالة تعدى متنوعة، وفى الإسماعيلية تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (14) حالة تعدى متنوعة.

وفى محافظة كفر الشيخ نجحت مديرية الأمن فى تأمين تنفيذ قرار إزالة (19) حالة تعدى متنوعة، بينما أمنت مديرية أمن البحيرة تنفيذ قرار إزالة (21) حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية ، (262) حالة تعدى على منافع الرى والصرف، وفى المنيا أمنت مديرية الأمن تنفيذ إزالة (36) حالة تعدى على نهر النيل، وفى الغربية تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (7) حالات تعدى متنوعة، بينما تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (5) حالات تعدى متنوعة، بمديرية أمن مطروح.