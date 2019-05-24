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صور.. اضبط مخالفة.. محول كهربائى يهدد منزل بالسرقة فى بنى سويف

الجمعة، 24 مايو 2019 05:14 ص
صور.. اضبط مخالفة.. محول كهربائى يهدد منزل بالسرقة فى بنى سويف محول الكهرباء
بنى سويف :هانى فتحى
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قالت سحر حسين محمد حسين من سكان مدينة بنى سويف أن منزلها أصبح مهدد بالسرقة فى أى وقت بعدما وضعت مديرية كهرباء بنى سويف ومجلس مدينة بنى سويف محول كهربائى ملاصق لمنزلها بمدينة بنى سويف. 

وقالت سحر حسين لليوم السابع تم استحداث نقل محول كهرباء ملاصق لبيتى رقم واحد بالقرب من كورنيش النيل من قبل مجلس المدينه ومديرية الكهرباء، متابعة: "اتصلنا بالجميع بأن هذا مخالف للفنيات والنواحى التنظيمية وبأنه يعرض البيت للسرقه ولاخطار الكهرباء إلا أنهم أصرو على وضعه ملاصقا لبيتى. 

وأكدت سحر حسين أنها تقدمت بشكاوى عدة للمحافظ ورئيس مجلس المدينة إلا أن أحدا لم يستجيب مطالبة المحافظ بالتدخل لحل الأزمة.

 

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