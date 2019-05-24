صور.. اضبط مخالفة.. الكلاب الضالة والمسعورة تثير ذعر سكان بورفؤاد

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" انتشار عدد من الكلاب الضالة فى شوارع مدينة بورفؤاد تأكل من مقالب القمامة والقاذورات التى تفوح منها الروائح الكريهة التى تزكم الأنوف وسط حالة من الاستياء والغضب الذى انتابت عدد كبير من المواطنين .

وقال الأهالى لــ "اليوم السابع" رفعنا العديد من الشكاوى للعديد من الجهات المعنية للتدخل للحد من ظاهرة الكلاب الضالة التى تثير الذعر بالطريق العام ولا أحد يتحرك .

وأضاف حسن همام من سكان بورفؤاد أن الكلاب منتشرة وتسير مجموعات وتسبب أزمة حقيقة للمارة عند مهاجمتها لهم فضلا عن الضوضاء وخاصة فى الساعات الاولى من الليل .

وناشد مواطنى بورفؤاد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بالتدخل والعمل على وضع حل عاجل لظاهرة الكلاب "الضالة "و"المسعورة " التى تهدد حياة الأطفال والفتيات والسيدات .