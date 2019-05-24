صور.. ارتفاع ضحايا حريق بمركز تجارى فى الهند إلى 17 قتيلا

رويترز

قالت الشرطة إن 17 شخصا، على الأقل لاقوا حتفهم عندما شب حريق فى مركز للتسوق مكون من 4 طوابق بمدينة سورات فى ولاية جوجارات بغرب الهند، اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أذاعتها قناة تلفزيون (إن.دي.تي.في) الخاصة أشخاصا يقفزون من الطابق الأعلى بمبنى تاكشاشيلا أو يحاولون الهرب بالنزول عبر النوافذ فى حين كان الدخان الكثيف يتصاعد من المبنى.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة جوجارات فيجاى روبانى إن معظم القتلى تلاميذ كانوا يتلقون دروسا فى مركز تعليمى بالمبنى.

وقال قائد الشرطة هاريكريشنا باتيل "بدأ الحريق قرب الدرج لذا لم يتمكنوا من النزول". وأضاف أن كل القتلى تقل أعمارهم عن العشرين عاما.

وأضاف باتيل أن الحريق، الذى اندلع على الأرجح بفعل تماس كهربائي، شب بين الساعة 3.45 و 4 مساء بالتوقيت المحلى وانتشر بسرعة فى المبنى.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة جوجارات أن روبانى أمر بفتح تحقيق فى الحادث وطلب من موكيش بورى مسؤول إدارة التطوير الحضرى بالولاية تقديم تقرير فى غضون ثلاثة أيام.

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودى على تويتر عن تعاطفه مع الأسر المكلومة، وقال مودى "يعتصرنى الألم بسبب مأساة الحريق فى سورات"، وتابع "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين" مضيفا أنه أمر السلطات بتقديم المساعدة للمتضررين.



النيران تخرج من المبنى



انتشار سيارات الاطفاء



محاولات السيطرة على الحريق