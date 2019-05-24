صور.. إنشاء قسم حضانات بوحدة صحية بالشرقية بتبرعات الشباب

ضرب أبناء قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية أروع الأمثلة فى العمل الخيرى لخدمة قريتهم، حيث طوروا وحدة طب الأسرة بالقرية وإمدادها بالأجهزة الطبية من جهود أهل الخير.

ويقول "مدحت عبد المجيد" محاسب ومن أبناء القرية إن القرية كان بها مستشفى تكاملى صدر قرار بتحويله إلى مركز طب أسرة، مكون من طابق واحد يقدم الخدمة الطبية التى يقدمها جميع الوحدات الصحية بالقرى على مستوي الجمهورية، ونظرا لكثافة عدد سكان القرية واحتياجهم للخدمة الطبية حاول عدد من أبنائها فيما بينهم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين الخدمة الطبية بالقرية.

وتابع البداية عندما شارك مجموعة من شباب القرية المتطوعين المجتمع المدنى بشراء 15 حضانة أطفال 7 منهم لعلاج الصفرة و8 بجهاز تنفس صناعى، واستقبلت الحضانات حالات لأطفال من مختلف مراكز المحافظة من خلال طوارئ وزارة الصحة، كما تم بناء طابقين بالوحدة وشراء 15 ماكينة غسيل كلوى بالتبرعات لخدمة أبناء القرى والقرى المجاورة، ويتم حاليا التجهيز لإنشاء قسم طوارئ نساء وتوليد.

وأردف "مدحت" أن ما يعانوا منه هو نقص العنصر البشرى خاصة فى التمريض لتشغيل الحضانات ويتم التغلب على هذه المشكلة من خلال التعاقد مع أطباء من مستشفى بنها التعليمى مقابل أجر من المجتمع المدنى.