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صدق أو لا تصدق.. 2 % فقط نسبة النشاط الطبى من حجم أعمال التأمين فى مصر

الجمعة، 24 مايو 2019 01:00 ص
صدق أو لا تصدق.. 2 % فقط نسبة النشاط الطبى من حجم أعمال التأمين فى مصر احمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة
كتب عبد الحليم سالم
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كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن نسبة حجم النشاط الطبي فى الشركة لا يتعد 2%؜ من حجم الأعمال.

وقال عبد العزيز فى أول تصريح له لـ"اليوم السابع" بعد تجديد الثقة فيه رئيسا للشركة، أن النشاط الطبي يغطى نفسه، بمعنى أن الشركة تعيد النظر فى التسعير وفى بعض الأمور الفنية، بل وفى اختيار العملاء تجنبا لتحقيق خسائر فى النشاط الطبي.

وأضاف أحمد عبد العزيز، أن مسألة مشاركة مصر لتأمينات الحياة فى أي أنشطة استثمارية يخضع للدراسة فى المقام الأول، وارتباط ذلك بعوائد استثمارية جاذبة ومربحة.

وجددت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة باسل الحينى رئيس مصر القابضة للتأمين، الثقة فى أحمد عبد العزيز، رئيسا للشركة فى ظل تصاعد الآداء والمؤشرات الإيجابية الكبيرة لنتائج الأعمال.


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