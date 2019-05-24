سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

في ظل ارتفاع درجات الحرارة..

"صحة السويس" ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الإجهاد الحرارى

الجمعة، 24 مايو 2019 11:50 ص
"صحة السويس" ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الإجهاد الحرارى مواجهة الحر - أرشيفية
السويس – السيد فلاح
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس،إنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بمستشفيات محافظة السويس لمواجهة موجة الحر الحالية، مؤكدًا على جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى.

وأضاف،وكيل وزارة الصحة بالسويس،فى بيان له،أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لفترة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم.

وتابع،عبد الخالق، تتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة الإجهاد الحراري في دوخة وعدم اتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة في الجسم، وتقلص وألام حادة بالعضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس واضطراب في الرؤية،وإحساس بالعطش مع انخفاض ضغط الدم.

ونصح وكيل وزارة الصحة بالسويس،بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة،والتواجد بأماكن يتوافر بها تكييف أو مراوح،وعلى مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة مراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

انكسار الموجة الحارة غدًا وانخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 36

هرب من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه فى ترعة بالشرقية

الطقس فى الخليج.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والكويت 40 درجة

تعرف على نصائح المرور لمنع حرائق السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حاله الطقس

الاجهاد الحرارى

عطش

صحه السويس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة