"صحة السويس" ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الإجهاد الحرارى

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس،إنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بمستشفيات محافظة السويس لمواجهة موجة الحر الحالية، مؤكدًا على جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى.

وأضاف،وكيل وزارة الصحة بالسويس،فى بيان له،أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لفترة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم.

وتابع،عبد الخالق، تتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة الإجهاد الحراري في دوخة وعدم اتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة في الجسم، وتقلص وألام حادة بالعضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس واضطراب في الرؤية،وإحساس بالعطش مع انخفاض ضغط الدم.

ونصح وكيل وزارة الصحة بالسويس،بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة،والتواجد بأماكن يتوافر بها تكييف أو مراوح،وعلى مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة مراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية.