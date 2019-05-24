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شاهد فى دقيقة.. 2019 عام الريمونتادا فى دوريات العالم

الجمعة، 24 مايو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 2019 عام الريمونتادا فى دوريات العالم نادى بايرن ميونخ - أرشيفية
كتب ـ مروان عصام
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تكررت ظاهرة الريمونتادا فى مسابقات الدورى فى كل مكان بالموسم الحالى 2018/2019، بعدما نجحت العديد من الأندية فى اعتلاء منصات التتويج بعد العودة من مراكز متأخرة.

والريمونتادا هى العودة أو تحويل التأخر إلى تقدم، ونستعرض فى المقطع التالى أبرز الأندية المتوجة بالدورى بعد بداية متعثرة وخطف اللقب من المتصدرين فى بداية الموسم.

بايرن ميونخ
 

توج بالدورى الألمانى فى الجولة الأخيرة بفارق 3 نقاط 

عن دورتموند الذى تصدر بداية الموسم بفارق 9 نقاط كاملة

 

مانشستر سيتى
 

توج مانشستر سيتى بالدورى الإنجليزى بفارق نقطة 

عن ليفربول على الرغم من تأخره بفارق 7 نقاط عن الريدز

 

النصر السعودى
 

عاد النصر من بعيد ليتوج بلقب الدورى السعودى بفارق نقطة

عن الهلال الذى تصدر طوال الموسم ووصل الفارق إلى 8 نقاط


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بايرن ميونخ

مانشستر سيتي

النصر السعودي

ريمونتادا


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