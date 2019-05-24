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س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض الحصبة

الجمعة، 24 مايو 2019 06:00 م
س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض الحصبة الحصبة عند الاطفال-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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الحصبة من الأمراض المنتشرة بشكل كبير وخصوصا بين الاطفال وهى عبارة عن عدوى فيروسية فى الجهاز التنفسى تنتشر عن طريق المخاط واللعاب، وضمن سلسلة موضوعات س وج  يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الحصبة وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

 
الحصبة
الحصبة

 

س: ما هى أعراض مرض الحصبة؟

1:ظهور بقع بيضاء داخل الفم.

2:انتشار الطفح الجلدي على أماكن متفرقة  فى الجسم.

3:حكة فى الصدر والظهر والفخد.

4:التهاب الحلق.

5:ارتفاع شديد فى درجة الحرارة.

6:السعال المزمن والمستمر.                     

7:الم شديد فى العضلات والمفاصل.

8:احمرار لون العيون.

س:كيف يتم تشخيص مرض الحصبة؟

الحصبة عند الاطفال
الحصبة عند الاطفال

يتم تشخيص المرض حسب الأعراض التى تظهر على المريض سواء ظهور بعض البقع على الفم والجسم ، والسعال المستمر مع التهاب الحلق ، إذا لم يتم التأكد من الممكن اجراء فحوصات الدم للتحقق من وجود الفيروس.

س: ما هى طرق علاج مرض الحصبة؟

1:الاهتمام بالطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه الطازجة.

2: عمل كمادات مياه باردة لخفض الحرارة.

3: تناول الادوية الخافضة للحرارة والمسكنة للألم.

4: الإكثار فى شرب السوائل وخصوصا المياه والعصائر الطبيعية لترطيب الجسم.

5: تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ الذى يساعد على علاج الحصبة وتخفيف الألم.

6: الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والفم باستمرار.

7: الالتزام بالراحة التامة وعدم بذل مجهود.

 


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