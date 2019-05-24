س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض الحصبة

كتبت نهير عبد النبى

الحصبة من الأمراض المنتشرة بشكل كبير وخصوصا بين الاطفال وهى عبارة عن عدوى فيروسية فى الجهاز التنفسى تنتشر عن طريق المخاط واللعاب، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الحصبة وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday



الحصبة

س: ما هى أعراض مرض الحصبة؟

1:ظهور بقع بيضاء داخل الفم.

2:انتشار الطفح الجلدي على أماكن متفرقة فى الجسم.

3:حكة فى الصدر والظهر والفخد.

4:التهاب الحلق.

5:ارتفاع شديد فى درجة الحرارة.

6:السعال المزمن والمستمر.

7:الم شديد فى العضلات والمفاصل.

8:احمرار لون العيون.

س:كيف يتم تشخيص مرض الحصبة؟



الحصبة عند الاطفال

يتم تشخيص المرض حسب الأعراض التى تظهر على المريض سواء ظهور بعض البقع على الفم والجسم ، والسعال المستمر مع التهاب الحلق ، إذا لم يتم التأكد من الممكن اجراء فحوصات الدم للتحقق من وجود الفيروس.

س: ما هى طرق علاج مرض الحصبة؟

1:الاهتمام بالطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه الطازجة.

2: عمل كمادات مياه باردة لخفض الحرارة.

3: تناول الادوية الخافضة للحرارة والمسكنة للألم.

4: الإكثار فى شرب السوائل وخصوصا المياه والعصائر الطبيعية لترطيب الجسم.

5: تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ الذى يساعد على علاج الحصبة وتخفيف الألم.

6: الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والفم باستمرار.

7: الالتزام بالراحة التامة وعدم بذل مجهود.