س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض الحصبة

الحصبة من الأمراض المنتشرة بشكل كبير وخصوصا بين الاطفال وهى عبارة عن عدوى فيروسية فى الجهاز التنفسى تنتشر عن طريق المخاط واللعاب، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الحصبة وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday
الحصبة
س: ما هى أعراض مرض الحصبة؟
1:ظهور بقع بيضاء داخل الفم.
2:انتشار الطفح الجلدي على أماكن متفرقة فى الجسم.
3:حكة فى الصدر والظهر والفخد.
4:التهاب الحلق.
5:ارتفاع شديد فى درجة الحرارة.
6:السعال المزمن والمستمر.
7:الم شديد فى العضلات والمفاصل.
8:احمرار لون العيون.
س:كيف يتم تشخيص مرض الحصبة؟
الحصبة عند الاطفال
يتم تشخيص المرض حسب الأعراض التى تظهر على المريض سواء ظهور بعض البقع على الفم والجسم ، والسعال المستمر مع التهاب الحلق ، إذا لم يتم التأكد من الممكن اجراء فحوصات الدم للتحقق من وجود الفيروس.
س: ما هى طرق علاج مرض الحصبة؟
1:الاهتمام بالطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه الطازجة.
2: عمل كمادات مياه باردة لخفض الحرارة.
3: تناول الادوية الخافضة للحرارة والمسكنة للألم.
4: الإكثار فى شرب السوائل وخصوصا المياه والعصائر الطبيعية لترطيب الجسم.
5: تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ الذى يساعد على علاج الحصبة وتخفيف الألم.
6: الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والفم باستمرار.
7: الالتزام بالراحة التامة وعدم بذل مجهود.
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