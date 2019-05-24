سقوط أمينى عهدة بحوزتهما 694 سلع غذائية منتهية الصلاحية فى الدرب الأحمر

كتب عبد الرحمن سيد

القت مباحث التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، القبض على أمينى عهدة بمجمعات استهلاكية فى الدرب الأحمر، وبحوزتهم سلع غذائية منتهية الصلاحية، وحرر محضر بالواقعة.

و نجح رجال مباحث التموين، فى ضبط اثنين من أمناء العهد بأحد المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لحيازتهما وتجميعهما كميات من السلع الغذائية والغير غذائية قدرها ( 694 ستمائة وأربعة وتسعون عبوة "مكرونة – جبن أبيض- بسبوسة – مشروبات سريعة التحضير – منظفات صناعية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.