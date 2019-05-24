سحورك عربى.. اللحوح والسمبوسة والشعرية باللبن السحور فى الصومال

كتبت إيناس البنا

يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

السحور من الصومال

اللحوح

كما يسمونها فى شمال الصومال اما في الجنوب فيطلقون عليها باسم "عنجيرو" وهى عبارة عن عجين من الدقيق والملح والماء يخلط جيدا ويطهى فى مقلاه مثل البان كيك.



عنجيرو اللحوح

السمبوسة

هى أحد أشهر الأكلات فى المجتمعات العربية، وفى الصومال تحتل مساحة مهمة فى مائدة رمضان وهى اكلة محبوبة شعبيا بالرغم من انها تستغرق وقتا طويلا وجهد ، حيث انهم يحرصون على طهيها فى المبيت، فهى تتسم بتوازن فى مقادير الدقيق ، وحشوتها الغنية بالخضروات الطازجة واللحم المفروم والتوابل اللذيذة .



مسبوسه

الشعرية بالحليب

التي تعد الأكلة الأعرق والأقدم تاريخاً في البلاد حيث يشكل اللبن وجبة أساسية في الصومال وخاصة في المناطق الجنوبية وحتى في العاصمة.