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وتدعو الحكومة لكشف ملابسات الواقعة

زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا تتضامن مع مصابى تفجير ليون.

الجمعة، 24 مايو 2019 10:20 م
زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا تتضامن مع مصابى تفجير ليون. حادث ليون
كتب : أحمد علوى
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عبرت مارين لوبان زعيمة التجمع الوطنى اليمنى المتطرف الفرنسى، عن مساندتها لكل المصابين فى أعقاب حادث التفجير الذى وقع فى مدينة ليون الفرنسية منذ قليل.

وقالت السياسية الفرنسية، "أقدم كل دعمى وتعاطفى الكامل للجرحى في الانفجار الذى وقع فى ليون ، كما دعت لوبان ،  الحكومة إلى ضرورة الكشف الكامل عن ملابسات الحادث الإرهابى بدون تضليل وخاصة ان هناك اكثر من 10 مصابين.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد وصف انفجار ليون بأنه "هجوم" بلا قتلى، يأتى ذلك بعد انفجار فى ممشى، وإصابة اكثر من 10 أشخاص والشرطة تنتشر بموقع الانفجار .


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