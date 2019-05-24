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زراعة الدقهلية : توريد 157 ألف طن من القمح بالشون والصوامع

الجمعة، 24 مايو 2019 04:33 م
زراعة الدقهلية : توريد 157 ألف طن من القمح بالشون والصوامع شون قمح - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أكد المهندس فوزي الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهليه، أنه تم توريد 157 ألفا 860 طنا حتى اليوم، فى شون بنك الزراعة المصري والصوامع الخاصة بالشركة القابضة وبمطاحن شرق الدلتا المختلفة بالمحافظة .

وأشار الحضرى ، إلى أن إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين تسير بدون معوقات بما يضمن انسياب حركة التوريد، وأنه يتم دفع ثمن القمح الذي يتم توريده خلال 48 ساعة كحد أقصى، كما أكد على ضرورة التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون. 

وأضاف أنه من المتوقع والمستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم بالمحافظة من خلال المساحة المزورعة.

 

 


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