رفض استئناف مدحت شلبى على تغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب "الخطيب" و"الأهلى"

كتبت أمنية الموجي

رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد رشاد، استئناف الإعلامي الرياضي مدحت شلبى على الحكم السابق بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، و مبلغ عشره آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماه .

وكان "شلبى" قد تناول سابقا خلال برنامجه الرياضي محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى بعبارات مسيئة ومضللة اعتبروها تمثل جرائم سب وقذف فى حقهما.

وكلفت إدارة النادي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين فى حق النادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره.