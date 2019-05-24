سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 02:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رفض استئناف مدحت شلبى على تغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب "الخطيب" و"الأهلى"

الجمعة، 24 مايو 2019 01:01 ص
رفض استئناف مدحت شلبى على تغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب "الخطيب" و"الأهلى" الإعلامي الرياضي مدحت شلبى
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق
رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد رشاد، استئناف الإعلامي الرياضي مدحت شلبى على الحكم السابق بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، و مبلغ عشره آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماه .
 
وكان "شلبى" قد تناول سابقا خلال برنامجه الرياضي محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى،  ومجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى بعبارات مسيئة ومضللة اعتبروها تمثل جرائم سب وقذف فى حقهما.
 
وكلفت إدارة النادي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين فى حق النادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"الإعلاميين" توقف مدحت شلبى عن التعليق لنهاية الموسم

مدحت شلبى بعد التصويت فى الاستفتاء: مصر هتفضل جميلة غصب عن عين التخين

فيديو.. مدحت شلبى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محكمه جنح مستأنف القاهرة الجديدة

استئناف مدحت شلبى

تغريم مدحت شلبى

سب وقذف محمود الخطيب

رئيس النادى الأهلى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة