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الجمعة، 24 مايو 2019 04:03 م
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ربة منزل تستعين بعشيقها لقتل زوجها بالهرم

الجمعة، 24 مايو 2019 03:03 م
ربة منزل تستعين بعشيقها لقتل زوجها بالهرم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على ربة منزل وعشيقها، لاتهامها بقتل زوجها بالهرم، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه صاحب الشقة، وتشير التحريات إلى تورط زوجته فى قتله.

وبضبطها اعترفت باشتراكها مع عشيقها فى قتل المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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جريمة قتل

الهرم

خيانة زوجية

امن الجيزة


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