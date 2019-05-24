ربة منزل تستعين بعشيقها لقتل زوجها بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على ربة منزل وعشيقها، لاتهامها بقتل زوجها بالهرم، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه صاحب الشقة، وتشير التحريات إلى تورط زوجته فى قتله.

وبضبطها اعترفت باشتراكها مع عشيقها فى قتل المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.