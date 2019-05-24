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رئيس الوزراء يتوجه لجنوب إفريقيا للمشاركة بحفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا

الجمعة، 24 مايو 2019 06:40 م
رئيس الوزراء يتوجه لجنوب إفريقيا للمشاركة بحفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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غادر القاهرة عصر اليوم الجمعة، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متوجهاً إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم حفل تنصيب "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب افريقيا.

وتأتي المشاركة المصرية في حفل التنصيب في إطار حرص مصر على توطيد علاقاتها بأشقائها الأفارقة والتنسيق المستمر والتشاور المتبادل فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك،  بما  يضمن تحقيق مصلحة شعوب القارة، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة  لاسيما في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.


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