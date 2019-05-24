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رأس المال السوقى للبورصة يربح 2.8 مليار جنيه فى أسبوع بنسبة نمو 0.4%

الجمعة، 24 مايو 2019 04:11 م
رأس المال السوقى للبورصة يربح 2.8 مليار جنيه فى أسبوع بنسبة نمو 0.4% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 751.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.4% عن الأسبوع الماضى. 
  
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 386.6 مليار جنيه إلى 390.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.1%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 243.9 مليار جنيه إلى 242.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 630.5 مليار جنيه إلى 633 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.
 

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