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خليه يدق وهو شباب.. أطعمة مهمة لصحة القلب وحمايته من الأمراض

الجمعة، 24 مايو 2019 10:00 ص
خليه يدق وهو شباب.. أطعمة مهمة لصحة القلب وحمايته من الأمراض اطعمة لصحة القلب-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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القلب من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان وهو المسئول عن تزويد خلايا الجسم بالأكسجين والغذاء لاستمرارية الحياة، ولكن قد يتعرض القلب لمشاكل عديدة تؤثر وخصوصا عند التقدم فى العمر، لذلك يقدم موقع  medicalnewstoday  أطعمة مهمة لصحة القلب وحمايته من الامراض وهى:

اطعمة مفيدة لقلبك
اطعمة مفيدة لقلبك

 

1: نبات الهليون، وهو مصدر طبيعى من حمض الفوليك ويحتوى على نسبة كبيرة من من العناصر الغذائية التى تحافظ على صحة القلب.

2:الفاصوليا، من أفضل أنواع الخضراوات التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتحميه من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها ، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

3:التوت، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الاخرى التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الامراض.

4:القرنبيط، اثبتت بعض الدراسات أنه يعزز صحة القلب ويمد بالنشاط والطاقة.

خضروات وفواكه
خضروات وفواكه

 

5: الشيكولاتة الداكنة، اثبتت بعض الابحاث والدراسات انها تحمى من تصلب الشرايين والوقاية من النوبات القلبية.

6:القهوة، تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة القلب .

 


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