سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خفر السواحل الليبى ينقذ 290 مهاجرا قبالة ساحل طرابلس الشرقى

الجمعة، 24 مايو 2019 05:01 ص
خفر السواحل الليبى ينقذ 290 مهاجرا قبالة ساحل طرابلس الشرقى مهاجرين
رويترز
إضافة تعليق

قال متحدث باسم قوات البحرية الليبية إن خفر السواحل أنقذ 290 مهاجرا كانوا متعلقين بقوارب مطاطية اليوم الجمعة فى عمليتين قرب العاصمة طرابلس.

والساحل الغربى لليبيا هو نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الفارين من الحروب والفقر فى بلادهم والذين يسعون للوصول إلى شواطئ إيطاليا.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية لرويترز إن سفينة خفر السواحل أنقذت 87 مهاجرا على متن قارب مطاطى قبالة بلدة القرة بوللى على بعد 50 كيلومترا شرقى طرابلس . وخفر السواحل جزء من البحرية الليبية.

وأضاف أنه جرى انقاذ مجموعة أخرى من 203 مهاجرين من زورقين مطاطيين قبالة زليتن وهى بلدة تبعد 160 كيلومترا شرقى العاصمة.

وقال "المهاجرون الغير شرعيين وجدوا متمسكين بالقوارب المتهالكة والمتكسرة. تم انقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل فى قاربين مختلفين".

وذكر أن المهاجرين سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم فى مدينتين هما الخمس وجنزور. والمهاجرون من مختلف البلدان العربية ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء وكان بينهم سبع نساء وطفل.

 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إحباط تسلل 17 شخصًا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الأمم المتحدة : 75 ألف نازح جراء المعارك فى ليبيا

منظمة إنسانية ألمانية تنقذ 65 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد سعيه لوقف إطلاق النار فى ليبيا

ليبيا

مهاجرين

خفر السواحل الليبى

طرابلس

أخبار العرب

عرب وعالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

6 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة فى مصر.. تعرف عليها

6 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة فى مصر.. تعرف عليها

شجع بلدك.. توافد المشجعين على تطبيق "تذكرتى" للحصول على تذاكر حضور مباريات الأمم الأفريقية.. أول مشجع يستلم بطاقة التعريف الـFAN ID.. وإشادة كبيرة بسهولة إجراءات الحصول على التذاكر والدفع الإلكترونى

شجع بلدك.. توافد المشجعين على تطبيق "تذكرتى" للحصول على تذاكر حضور مباريات الأمم الأفريقية.. أول مشجع يستلم بطاقة التعريف الـFAN ID.. وإشادة كبيرة بسهولة إجراءات الحصول على التذاكر والدفع الإلكترونى

هل تنجح الوساطة "العمانية - العراقية" لنزع فتيل الأزمة فى الخليج؟.. مسقط تسعى لتهدئة الأوضاع بين واشنطن وطهران.. ورئاسة الجمهورية العراقية تدفع لتوقيع ميثاق شرف يلزم ساسة بغداد بالحياد فى الصراع الدائر

هل تنجح الوساطة "العمانية - العراقية" لنزع فتيل الأزمة فى الخليج؟.. مسقط تسعى لتهدئة الأوضاع بين واشنطن وطهران.. ورئاسة الجمهورية العراقية تدفع لتوقيع ميثاق شرف يلزم ساسة بغداد بالحياد فى الصراع الدائر

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 2 مليون و600 ألف طن

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 2 مليون و600 ألف طن

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة