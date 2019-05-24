خفر السواحل الليبى ينقذ 290 مهاجرا قبالة ساحل طرابلس الشرقى

رويترز

قال متحدث باسم قوات البحرية الليبية إن خفر السواحل أنقذ 290 مهاجرا كانوا متعلقين بقوارب مطاطية اليوم الجمعة فى عمليتين قرب العاصمة طرابلس.

والساحل الغربى لليبيا هو نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الفارين من الحروب والفقر فى بلادهم والذين يسعون للوصول إلى شواطئ إيطاليا.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية لرويترز إن سفينة خفر السواحل أنقذت 87 مهاجرا على متن قارب مطاطى قبالة بلدة القرة بوللى على بعد 50 كيلومترا شرقى طرابلس . وخفر السواحل جزء من البحرية الليبية.

وأضاف أنه جرى انقاذ مجموعة أخرى من 203 مهاجرين من زورقين مطاطيين قبالة زليتن وهى بلدة تبعد 160 كيلومترا شرقى العاصمة.

وقال "المهاجرون الغير شرعيين وجدوا متمسكين بالقوارب المتهالكة والمتكسرة. تم انقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل فى قاربين مختلفين".

وذكر أن المهاجرين سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم فى مدينتين هما الخمس وجنزور. والمهاجرون من مختلف البلدان العربية ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء وكان بينهم سبع نساء وطفل.