سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حصاد المحافظات.. إقبال طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية

الجمعة، 24 مايو 2019 10:29 م
حصاد المحافظات.. إقبال طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية طلاب بالثانوية العامة ووزير التربية والتعليم
إضافة تعليق

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

 

صور.. إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية

إقبال الطلاب على القوافل التعليمية المجانية

 

"أوقاف سوهاج" تحذر من الاعتكاف فى المساجد غير المصرح بها

الأوقاف تحذر من الاعتكاف فى المساجد غير المصرح بها

الأوقاف تحذر من الاعتكاف فى المساجد غير المصرح بها

 

صور.. أوقاف الإسماعيلية تحدد شروط وضوابط الاعتكاف فى رمضان

وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية

وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية

 

وكيل أوقاف الدقهلية: لدينا 10 واعظات لحل مشاكل الأسرة ومواجهة الفكر المتطرف

الشيخ طه زيادة وكيل أوقاف الدقهلية

الشيخ طه زيادة وكيل أوقاف الدقهلية

 

528  ساحة تتأهب لصلاة العيد بالإسكندرية و178 مسجدًا للاعتكاف

اعتكاف - أرشيفية

اعتكاف - أرشيفية

 

القبض على 25 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بكفر شكر وشبين القناطر

حمله امنيه -ارشيفية

حمله امنيه -ارشيفية

 

مصرع مسنة بعد التهام ماكينة العجن بالمخبز ذراعها بسوهاج

إسعاف - أرشيفية

إسعاف - أرشيفية

 

تعرف على القصة الكاملة لمقتل صاحب أجهزة كهربائية بطوخ بسبب 50 ألف جنيه

المتهم

المتهم

 

صور.. جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الأفريقي

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الأفريقي

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الأفريقي

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حصاد البورصة.. ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.86% خلال أسبوع

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

حصاد المحافظات

الثانوية العامة

القوافل التعليمية المجانية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة