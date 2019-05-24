حصاد المحافظات.. إقبال طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

صور.. إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد

إقبال الطلاب على القوافل التعليمية المجانية

"أوقاف سوهاج" تحذر من الاعتكاف فى المساجد غير المصرح بها

الأوقاف تحذر من الاعتكاف فى المساجد غير المصرح بها

صور.. أوقاف الإسماعيلية تحدد شروط وضوابط الاعتكاف فى رمضان

وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية

وكيل أوقاف الدقهلية: لدينا 10 واعظات لحل مشاكل الأسرة ومواجهة الفكر المتطرف

الشيخ طه زيادة وكيل أوقاف الدقهلية

528 ساحة تتأهب لصلاة العيد بالإسكندرية و178 مسجدًا للاعتكاف

اعتكاف - أرشيفية

القبض على 25 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بكفر شكر وشبين القناطر

حمله امنيه -ارشيفية

مصرع مسنة بعد التهام ماكينة العجن بالمخبز ذراعها بسوهاج

إسعاف - أرشيفية

تعرف على القصة الكاملة لمقتل صاحب أجهزة كهربائية بطوخ بسبب 50 ألف جنيه

المتهم

صور.. جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الأفريقي