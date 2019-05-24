حصاد المحافظات.. إقبال طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
صور.. إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد
"أوقاف سوهاج" تحذر من الاعتكاف فى المساجد غير المصرح بها
صور.. أوقاف الإسماعيلية تحدد شروط وضوابط الاعتكاف فى رمضان
وكيل أوقاف الدقهلية: لدينا 10 واعظات لحل مشاكل الأسرة ومواجهة الفكر المتطرف
528 ساحة تتأهب لصلاة العيد بالإسكندرية و178 مسجدًا للاعتكاف
القبض على 25 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بكفر شكر وشبين القناطر
مصرع مسنة بعد التهام ماكينة العجن بالمخبز ذراعها بسوهاج
تعرف على القصة الكاملة لمقتل صاحب أجهزة كهربائية بطوخ بسبب 50 ألف جنيه
صور.. جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الأفريقي
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