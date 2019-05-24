جامعة قناة السويس تستضيف المهرجان الدولى الأول للموسيقى والكورال للجامعات

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على أن تستضيف جامعة القناة المهرجان الأول للموسيقى والكورال والذى تتنافس فيه الجامعات المصرية والأجنبية.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن فكرة المهرجان غير المسبوقة ستكون فرصة لانطلاق المواهب والإبداعات لشبابنا وهو التوجه الذى يتبناه قائد الدولة المصرية برعاية المواهب والمبدعين من شبابنا فى كل المجالات.

وأضاف "رحمى" أن الإعداد للمهرجان سيبدأ على الفور لتيسير سبل النجاح للفرق المشاركة لتخرج أفضل ما لديها، مشيرًا إلى أن جامعة القناة التى كانت سباقة لإحياء أسبوع شباب الجامعات ستكون صاحبة السبق فى أن يخرج المهرجان للنور فى نسخته الأولى.