تناول فيتامينات ب6 وب12 بإفراط يزيد احتمالات الإصابة بكسور الفخذ

كتب بيتر إبراهيم

تشير دراسة أمريكية إلى أن النساء كبار السن اللاتى يتناولن مكملات غذائية تحتوى على جرعات عالية من فيتامين ب6 وب12 قد تزيد لديهن احتمالات الإصابة بكسور فى الفخذ مقارنة بغيرهن.

وأشار الباحثون فى دورية (جاما نيتورك أوبن) إلى أن دراسات سابقة ربطت بين تناول ب6 وب12 وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب لكن نتائج بعض الدراسات الأخرى جاءت متضاربة إذ ربطتهما بإصابة البالغين الأكبر سنا بالكسور.

وتوصى الإرشادات الغذائية المتبعة حاليا فى الولايات المتحدة بتناول النساء اللاتى تزيد أعمارهن عن 50 عاما 1.5 مليجرام يوميا من ب6 أما الأصغر عمرا فالكمية التى يوصى بها هى 2.4 مليجرام يوميا.

فيتامين ب6



ولإجراء الدراسة الحالية، تتبع الباحثون ما يقرب من 76 ألف ممرضة فى الولايات المتحدة لمدة متوسطها 21 عاما وأجروا مسحا تفصيليا عن أنظمتهن الغذائية كل أربعة أعوام تقريبا. وكانت كل المشاركات فى الدراسة تقريبا تتناولن كمية من نوعى الفيتامين من الغذاء والمكملات الغذائية تفوق الكمية الموصى بها.

وتعرضت نحو 2300 امرأة بكسور بالفخذ خلال الدراسة وأصيب نصفهن بها قبل بلوغهن السادسة والسبعين من العمر، وزادت احتمالات الإصابة بتلك الكسور لدى من تناولن أعلى كمية من نوعي الفيتامين بنسبة 47% مقارنة بمن تناولن أقل كمية.

ويقول كبير الباحثين فى الدراسة الدكتور هاكون ماير من جامعة أوسلو فى النرويج "الكثير من الناس يتناولون المكملات الغذائية دون مؤشرات واضحة والمكملات التى تحتوى على جرعات عالية من الفيتامين متاحة فى الصيدليات وعبر الإنترنت".

وأضاف عبر البريد الإلكترونى "النتائج التى توصلنا إليها تضيف لتقارير أخرى تشير إلى أن الإفراط فى تناول المكملات التى تحتوى على جرعات كبيرة من الفيتامين قد يؤدى لنتائج عكسية غير متوقعة".